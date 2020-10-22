Оценку российской вакцине от коронавируса дал украинский разработчик

Вакцина от коронавируса. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n145430-ocenku-rossiyskoy-vakcine-ot-koronavirusa-dal-ukrainskiy-razrabotchik.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса до сих пор разрабатывается по всему миру, в то же время некоторые страны, в том числе Россия, уже заявили о готовности собственного препарата для лечения инфекции.

Украинский разработчик вакцины Михаил Фаворов считает, что российская вакцина — это «пустые разговоры». Об этом он рассказал в интервью для «РБК-Украина».

По его словам, определение вакцины по международному стандарту отличается от определения в России. В соответствии со стандартами ООН и ВОЗ, стандартом вакцины считается препарат, который завершил третью фазу испытания и доказал наличие протективного иммунитета.

В свою очередь в России вакцина до сих пор не находится даже на самом раннем этапе третьей фазы, а испытания продолжаются. Только после окончания всех фраз испытаний можно будет сказать, что у России есть вакцина, считает разработчик.

Также он рассказал, что Украина будет закупать вакцину в странах Европы до тех пор, пока не сделает свою, украинскую. Поэтому процесс изобретения вакцины в других странах никак не повлияет на разработку нашей вакцины. Также он выразил сомнение в том, что какая-то из стран начнет продавать вакцину, пока не привьет своих граждан. Именно поэтому стоит сделать акцент на разработке собственной вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса разрабатывается во всем мире, а также в Украине. Президенту Владимиру Зеленскому ученые представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса, которая уже прошла доклинические испытания.

Образец вакцины был создан благодаря уникальному подходу, который поможет бороться даже с мутировавшими версиями заболевания.