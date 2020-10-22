Разработчик украинской вакцины от COVID-19 рассказал, когда она появится

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 рассказал, когда она появитсяhttps://racurs.ua/n145429-razrabotchik-ukrainskoy-vakciny-ot-covid-19-rasskazal-kogda-ona-poyavitsya.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса заставляет активно искать способы борьбы с этим заболеванием, одним из которых является разработка вакцин. Украинские ученые недавно представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинических испытаний своей вакцины.
Один из разработчиков этого препарата — президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук Михаил Фаворов рассказал в интервью агентству «РБК-Украина», когда вакцина украинского производства может появиться.
По его словам, если все этапы создания вакцины пройдут хорошо, то для получения вакцины нужно будет 9−12 месяцев.
То, что я называю вакциной — это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект, — отметил Фаворов.
Он подчеркнул, что эта вакцина принадлежит группе DiaPrep System Inc., которая состоит из двух учреждений — DiaPrep в Украине и компании DiaPrep в США.
По его словам, о том, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить достаточно длительный иммунитет от заболевания, сотрудники этих компании вместе проработали шесть месяцев с момента появления первого вируса.
На сегодняшний день мы закончили доклиническую фазу, у нас есть иммунизация животных, у животных эпитопы сохраняются до сих пор, сохранения титров говорит о том, что эпитопы действительно иммуногенные. Период наблюдения уже пять месяцев, — сообщил Фролов.
Теперь разработчики ищут партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата, проводяться соответствующие переговоры. Если все пройдет удачно, через три месяца разработчики ожидают готовности к первой фазе дальнейших исследований.
Фролов отметил, что испытания вакцин после доведения их безопасности предусматривают три этапа:
- первая фаза — испытание на группе добровольцев, за которым внимательно следят врачи и ежедневно их проверяют;
- вторая фаза — тестирование на группе из около 500 человек, которые уже могут быть не так тщательно отобранными:
- третья фаза — проверка на десятках тысяч привитых.
Сейчас вакцина разработка вакцины находится на доклинической стадии, при переходе к испытаниям на людях вся необходимая документация будет представлена в ВОЗ.
Напомним, в Бразилии недавно умер участник тестирования британской вакцины от коронавируса.