Незаконный предвыборный референдум «прикрыла» СБУ на Харьковщине

СБУ. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n145428-nezakonnyy-predvybornyy-referendum-prikryla-sbu-na-harkovschine.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) активно следит за местными выборами в Украине, а потому мгновенно отреагировала на попытку захвата власти на местном уровне путем проведения незаконного референдума.

Оперативники установили, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области подписал незаконное решение о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Депутаты вместе с сельским головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. При помощи «референдума» депутаты планировали придать своему решению статус легитимного и создать ОТГ вопреки решению областного совета.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и изымают вещественные доказательства, происходит установление всех причастных к преступлению лиц.

В связи с этим управление СБУ в Харьковской области открыло уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Сельского голову ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, будут сопровождаться проведением опроса граждан. У правоохранительных органов есть определенные предостережения, связанные с этим опросом, однако они в целом готовы к проведению выборов и не имеют ничего против опроса президента.