Незаконний передвиборчий референдум «прикрила» СБУ на Харківщині

СБУ. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n145428-nezakonnyy-peredvyborchyy-referendum-prykryla-sbu-na-harkivschyni.html

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Служба безпеки України (СБУ) активно слідкує за місцевими виборами в Україні, а тому миттєво відреагувала на спробу захоплення влади на місцевому рівні через проведення незаконного референдуму.

Спецслужбовці встановили, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області підписав незаконне рішення про призначення місцевого референдуму для створення об'єднаної територіальної громади. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої повинен був стати саме їхній населений пункт, має об'єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення «референдуму» депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного та створити ОТГ не опираючись на рішення обласної ради.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та виймають речові докази, відбувається встановлення усіх причетних до злочину осіб.

У зв’язку з цим управління СБУ у Харківській області відкрило кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Сільського голову очікує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, супроводжуватимуться проведенням ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування громадян. У правоохоронних органів є певні перестороги, пов’язані з цим опитуванням, однак вони загалом готові до проведення виборів та не мають нічого проти опитування президента.