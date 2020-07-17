Затримано одного з ключових організаторів «референдуму» 2014 року на Луганщині. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n141284-zatrymano-odnogo-z-kluchovyh-organizatoriv-referendumu-2014-roku-na-luganschyni.html

Ракурс

Затримано одного з ключових організаторів антиконституційного «референдуму» зі створення так званої ЛНР, який проводили окупанти у 2014 році на Луганщині.

Сепаратистом є колишній український чиновник, який протягом багатьох років працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Навесні 2014 року він брав активну участь в антиукраїнських мітингах у Луганську.

Пізніше він отримав посаду так званого «голови координаційної народної ради Луганської області», а також брав активну участь в організації та проведенні в регіоні антиконституційного «референдуму» 2014 року зі створення псевдоутворення ЛНР.

Але чиновнику не вдалося втриматися на керівних посадах у самозваних «органах влади» так званої ЛНР.

Колишній український чиновник намагався займатися бізнесом на тимчасово окупованій території, але потім усвідомив безперспективність так званої ЛНР. Він вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість та легалізуватися на підконтрольній Україні території.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі). Сепаратистові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві затримано громадянина України, якого підозрюють в участі та керівництві в терористичній організації ДНР. Слідство вважає, що затриманий брав активну участь у створенні так званого «Розвідувального управління ДНР».