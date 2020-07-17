Задержан один из ключевых организаторов «референдума» 2014 года на Луганщине. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n141284-zaderjan-odin-iz-kluchevyh-organizatorov-referenduma-2014-goda-na-luganschine.html

Ракурс

Задержан один из ключевых организаторов антиконституционного «референдума» по созданию так называемой ЛНР, который проводили оккупанты в 2014 году на Луганщине.

Сепаратистом является бывший украинский чиновник, который многие годы работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Весной 2014 года он принимал активное участие в антиукраинских митингах в Луганске.

Позже он получил должность так называемого «главы координационного народного совета Луганской области», а также принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного «референдума» 2014 года о создании псевдообразования ЛНР.

Но чиновнику не удалось удержаться на руководящих должностях в самозваных «органах власти» так называемой ЛНР.

Бывший украинский чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории, но затем осознал бесперспективность так называемой ЛНР. Он решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на подконтрольной Украине территории.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды). Сепаратисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве задержан гражданин Украины, которого подозревают в участии и руководстве в террористической организации ДНР. Следствие считает, что задержанный принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления ДНР».