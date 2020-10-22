Розробник української вакцини від COVID-19 розповів, коли вона з’явиться

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Jernej Furman

https://racurs.ua/ua/n145429-rozrobnyk-ukrayinskoyi-vakcyny-vid-covid-19-rozpoviv-koly-vona-z-yavytsya.html

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Епідемія коронавірусу змушує активно шукати способи боротьби з цим захворюванням, одним з яких є розробка вакцин. Українські вчені нещодавно представили президентові Володимиру Зеленському результати доклінічних випробувань своєї вакцини.

Один з розробників цього препарату — президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук Михайло Фаворов розповів в інтерв’ю агентству «РБК-Україна», коли вакцина українського виробництва може з’явитися.

За його словами, якщо всі етапи створення вакцини пройдуть добре, то для отримання вакцини потрібно буде 9−12 місяців.

Те, що я називаю вакциною — це ампула з препаратом, який безпечний і має доведений ефект, — зазначив Фаворов.

Він наголосив, що ця вакцина належить групі DiaPrep System Inc., яка складається з двох установ — DiaPrep в Україні та компанії DiaPrep в США.

За його словами, над тим, щоб створити комбіновану вакцину і надійно забезпечити досить тривалий імунітет від захворювання, співробітники цих компанії разом пропрацювали шість місяців з часу появи першого вірусу.

На сьогоднішній день ми закінчили доклінічну фазу, у нас є імунізація тварин, у тварин епітопи зберігаються досі, збереження титрів говорить про те, що епітопи дійсно імуногенні. Період спостереження вже п’ять місяців, — повідомив Фролов.

Тепер розробники шукають партнерів для того, щоб розпочати виробництво цього препарату, відбуваються відповідні переговори. Якщо все пройде вдало, через три місяці розробники очікують готовності до першої фази подальших досліджень.

Фролов зазначив, що випробування вакцин після доведення їх безпечності передбачають три етапи:

перша фаза — випробування на групі добровольців, за якими уважно стежать лікарі і щодня їх перевіряють;

друга фаза — тестування на групі з близько 500 осіб, які вже можуть бути не так ретельно відібраними:

третя фаза — перевірка на десятках тисяч щеплених.

Наразі вакцина розробка вакцини перебуває на доклінічній стадії, при переході до випробувань на людях вся необхідна документація буде представлена у ВООЗ.

Нагадаємо, у Бразилії нещодавно помер учасник тестування британської вакцини від коронавірусу.