Оцінку російській вакцині від коронавірусу дав український розробник

Вакцина від коронавірусу. Фото: Газета.ру

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Вакцина від коронавірусу досі розробляється по усьому світу, натомість деякі країни, у тому числі Росія, вже заявили про готовність власного препарату для лікування інфекції.

Натомість український розробник вакцини Михайло Фаворов вважає, що російська вакцина — це «пусті розмови». Про це він розповів у інтерв’ю для «РБК-Україна».

За його словами, визначення вакцини за міжнародним стандартом відрізняється від визначення у Росії. Відповідно до стандартів ООН та ВООЗ, стандартом вакцини вважається препарат, який завершив третю фазу випробування і довів наявність протективного імунітету.

Зі свого боку у Росії вакцина досі навіть не на самому ранньому етапі третьої фази, а випробування продовжуються. Лише після закінчення усіх фраз випробувань можна буде сказати, що у Росії є вакцина, вважає розробник.

Також він розповів, що Україна буде закупати вакцину у країн Європи до того часу, поки не зробить власну, українську. Тому, процес винайдення вакцини в інших країнах ніяк не впливає на розробку нашої вакцини. Однак, він виразив сумнів у тому, що якась з країн почне продавати вакцину, поки не прищепить своїх громадян. Саме тому варто зробити акцент на розробці власної вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу розробляється у всьому світі, а також в Україні. Президенту Володимиру Зеленському науковці представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса, яка вже пройшла доклінічні випробування.

Зразок вакцини було створено завдяки унікальному підходу, який допоможе боротися навіть з мутованими версіями захворювання.