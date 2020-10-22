Інвестори «Аркади» перекрили центр Києва (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n145431-investory-arkady-perekryly-centr-kyieva-foto.html

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У центрі Києва відбувається акція протесту. Уранці 22 жовтня інвестори житлових комплексів банку «Аркада» проводять масштабну акцію протесту на вулиці Банковій біля Офісу президента та на Хрещатику поблизу будівлі Київської міської державної адміністрації.

Під стінами Офісу президента зібрались десятки людей, одночасно триває автомітинг вкладників на вулиці Хрещатик. Центральна магістраль столиці перекрита.

Серед гасел мітингарів — «Винних за грати — житло добудувати», «Зеленський, не будь байдужим до інвесторів Аркади», «Кличко, виходь!».

На Банкову та Хрещатик прийшли родини, які вклали гроші у квартири від банку «Аркада» та вже кілька років не можуть отримати ключі від помешкань. Учасники акції кажуть — не підуть, поки до них не вийде мер Віталій Кличко. Аналогічний захід проводили 16 жовтня. Тоді Хрещатик також перекривали на увесь день, але мер до людей не прийшов.

Мітингарі вважають, що недобудови «Аркади» — провина влади, і вимагають озвучити результат аудиту, нового надійного забудовника, передачу земельної ділянки на Осокорках-Центральних новому забудовнику.

Протестувальники пообіцяли владі і місту «веселе життя» до самого вечора.

Серед основних вимог протестуючих: спонукати вище керівництво держави вжити заходи для відновлення та завершення будівництва всіх будинків без доплат з боку інвесторів. Раніше київський міський голова Віталій Кличко заявив, що на всіх будівництвах АТ АКБ «Аркада» триває аудит, і його мають завершити наприкінці листопада.

Нацбанк 24 вересня відкликав ліцензію та ліквідував банк «Аркада». Він зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тис. громадян. Йдеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків. Холдингова компанія «Київміськбуд» може завершити будівництво цих об'єктів.