Председатель судебной администрации Холоднюк подал в отставку, фото — УП

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Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Согласно процедуры, его заявление должен рассмотреть Высший совет правосудия. По данным «Судебно-юридической газеты», заявление Холоднюка Высший совет правосудия рассмотрит 29 октября.

Ранее Высший антикорсуд отстранил на два месяца Холоднюка в рамках дела о пленках ОАСК. По версии следствия, председатель ОАСК Вовк по требованию Холоднюка заблокировал проведение конкурса на нового главу ГСА. В то же время по просьбе Вовка руководитель ГСА объявил конкурс на новых членов ВККС, которые, как утверждает следствие, были подконтрольны руководителю ОАСК.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд отложил заседание об избрании меры пресечения председателю Окружного админсуда Киева Вовку.

НАБУ летом обнародовало записи разговоров с судьями ОАСК, которые свидетельствуют о коррупции в этом суде и Государственной судебной администрации.