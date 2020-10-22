Антикоррупционный суд передумал избирать меру пресечения главе ОАСК Вовку, фото — NABU Daily

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Высший антикоррупционный суд отложил заседание об избрании меры пресечения председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.

ВАКС рассмотрит ходатайство относительно председателя ОАСК и других судей 29 октября в 9.00.

Высший антикорсуд планировал заняться этим вопросом в четверг, 22 октября. Речь шла о Вовке и судье Игоре Погрибниченко в рамках дела о пленках ОАСК.

Как сообщает телеграм-канал NABU Daily, заседание не состоялось, поскольку просить меру пресечения, связанную с ограничением свободы, невозможно без решения Высшего совета правосудия и подписи под такими ходатайством генерального прокурора Ирины Венедиктовой или ее заместителей.

НАБУ и САП просят определить залог Вовку и Погрибниченку в сумме 3 млн грн и 1 млн грн соответственно.

Также в суд поступили ходатайства об определении залога в 1 млн грн другим судьям ОАСК: Евгению Аблову, Алексею Огурцову, Игорю Качуре и Владимиру Келеберде.

Напомним, что в октябре судья Сергей Вовк из Печерского районного суда Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении судье Павлу Вовку из Окружного админсуда Киева.

Как известно, судей ОАСК и главу Окружного админсуда Киева Вовка подозревают в создании и участии в преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.

НАБУ летом обнародовало записи разговоров с судьями ОАСК, которые свидетельствуют о коррупции в этом суде и Государственной судебной администрации. Вовк считает эти записи сфальсифицированными.