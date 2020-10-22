Антикорупційний суд передумав обирати запобіжний захід Вовку із ОАСК, фото — NABU Daily

https://racurs.ua/ua/n145434-antykorupciynyy-sud-peredumav-obyraty-zapobijnyy-zahid-vovku-iz-oask.html

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Вищий антикорупційний суд відклав засідання про обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду міста Києва Павлу Вовку.

ВАКС розгляне клопотання щодо голови ОАСК та інших суддів 29 жовтня о 9.00.

Вищий антикорсуд планував зайнятися цим питанням у четвер, 22 жовтня. Йшлося про запобіжні заходи Вовку і судді Ігорю Погрібніченку у межах справи про плівки ОАСК.

Як повідомляє телеграм-канал NABU Daily, засідання не відбулося, оскільки просити запобіжний захід, пов’язаний із обмеженням свободи, неможливо без рішення Вищої ради правосуддя та підпису під такими клопотанням генерального прокурора Ірини Венедіктової або її заступників.

НАБУ і САП проситимуть визначити застави Вовку та Погрібніченку у сумі 3 млн грн і 1 млн грн відповідно.

Також до суду надійшли клопотання про визначення застави в 1 млн грн іншим суддям ОАСК: Євгену Аблову, Олексію Огурцову, Ігорю Качуру та Володимиру Келеберді.

Нагадаємо, що у жовтня суддя Сергій Вовк із Печерського районного суду Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора вилучити з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру судді Павлу Вовку з Окружного адмінсуду Києва.

Як відомо, суддів ОАСК та главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, захопленні державної влади, зловживанні впливом, втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.

НАБУ влітку оприлюднило записи розмов з суддями ОАСК, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації. Вовк вважає ці записи сфальсифікованими.