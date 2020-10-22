Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 631 особи, у тому числі у 17 дітей та 23 медиків. Всього підтверджено 32 тис. 500 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 20 тис. 554 активних хворих.

15 пацієнтів померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 642 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

341 жінка у віці від 18 до 85 років;

253 чоловіки у віці від 18 до 84 років;

п’ять дівчаток від п’яти до 17 років та 12 хлопчиків від 11 місяців до 16 років.

До лікарень за добу госпіталізували 46 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Деснянському районі — 96;

Солом’янському районі — 95;

Оболонському районі — 94.

Одужали за минулу добу 189 людей. Усього коронавірус змогли подолати 11 тис. 304 мешканців столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує бити всі рекорди, у зв’язку з чим навантаження на систему охорони здоров’я критично зросло. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, лікарі інфекціоністи працюють без вихідних і практично цілодобово, тому їх може «не вистачити».