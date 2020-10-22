Чому коронавірус так легко вражає людські клітини, встановили учені

Коронавірус вражає клітини людського організму

https://racurs.ua/ua/n145432-chomu-koronavirus-tak-legko-vrajaie-ludski-klityny-vstanovyly-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну інфекцію COVID-19, епідемія котрої зараз триває у світі, характеризується здатністю легко захоплювати людський організм.

Відразу два дослідження знайшли пояснення причин високої інфекційності цього захворювання, повідомляє видання Nacked Science з посиланням на результати обох досліджень, опубліковані у журналі Science.

Учених непокоїло, що білок ACE2, який для коронавірусу є «дверима» до проникнення в клітини людського організму, як правило, не виробляється ними у великій кількості, проте SARS-CoV-2 вдається ефективно його знаходити на поверхні клітини та зчіплятися з ним для подальшого проникнення.

Дослідники з Брістольского університету (Велика Британія) та паралельно з ними міжнародна група дослідників з Технічного університету Мюнхена (Німеччина), Гельсінського університету (Фінляндія) та Університету Тарту (Естонія) встановили, що «помічником» для SARS-CoV-2 у питанні зв’язування з ACE2 служить мембранний білок нейропілін-1.

Це один з двох білків, які регулюють формування кровоносних судин.

Якщо ACE2 — це дверний замок для входу в клітину, то нейропілін-1 — фактор, який спрямовує вірус до дверей, зазначає вірусолог Джузеппе Балістрелі з Гельсінського університету. — Вірусу непросто знайти двері для проникнення. Але інші фактори, такі як нейропілін-1, можуть допомогти вірусу виявити свої двері.

За допомогою моноклональних антитіл — створених в лабораторії білків, котрі нагадують природні антитіла — науковцям з обох досліджень вдалося позбавити SARS-CoV-2 здатності зв’язуватися з нейропіліном-1, чим було послаблено здатність SARS-CoV-2 інфікувати людські клітини в межах лабораторних експериментів.

Проте наразі не зрозуміло, чи можна цей спосіб боротьби з коронавірусом використовувати в реальних умовах, оскільки блокування нейроліпіну може потенційно мати негативні побічні ефекти.

Нагадаємо, в результаті експериментів з альпаками шведські вчені виявили нанотіло, здатне блокувати коронавірус.