Почему коронавирус так легко поражает человеческие клетки, установили ученые

Коронавирус поражает клетки человеческого организма, фото:

https://racurs.ua/n145432-pochemu-koronavirus-tak-legko-porajaet-chelovecheskie-kletki-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, эпидемия которой сейчас идет в мире, характеризуется способностью легко захватывать человеческий организм.

Сразу два исследования нашли объяснения причин высокой инфекционности этого заболевания, сообщает издание Nacked Science со ссылкой на результаты обоих исследований, опубликованные в журнале Science.

Ученых беспокоило, что белок ACE2, который для коронавируса является «дверью» к проникновению в клетки человеческого организма, как правило, не производится ими в большом количестве, однако SARS-CoV-2 удается эффективно его находить на поверхности клетки и сцепляться с ним для дальнейшего проникновения.

Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) и параллельно с ними международная группа исследователей из Технического университета Мюнхена (Германия), Хельсинкского университета (Финляндия) и Университета Тарту (Эстония) установили, что «помощником» для SARS-CoV-2 в вопросе связывание с ACE2 служит мембранный белок нейропилин-1.

Это один из двух белков, которые регулируют формирование кровеносных сосудов.

Если ACE2 — это дверной замок для входа в клетку, то нейропилин-1 — фактор, который направляет вирус к двери, отмечает вирусолог Джузеппе Балистрели из Хельсинского университета. — Вирусу непросто найти дверь для проникновения. Но другие факторы, такие как нейропилин-1, могут помочь вирусу обнаружить свою дверь.

С помощью моноклональных антител — созданных в лаборатории белков, которые напоминают природные антитела — ученым из обоих исследований удалось лишить SARS-CoV-2 способности связываться с нейропилином-1, чем была ослаблена способность SARS-CoV-2 инфицировать человеческие клетки в рамках лабораторных экспериментов.

Однако пока не ясно, можно ли этот способ борьбы с коронавирусом использовать в реальных условиях, поскольку блокировка нейролипина может потенциально иметь негативные побочные эффекты.

Напомним, в результате экспериментов с альпаками шведские ученые обнаружили нанотело, способно блокировать коронавирус.