Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 631 человека, в том числе у 17 детей и 23 медиков. Всего подтверждено 32 тыс. 500 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 20 тыс. 554 активных больных.

15 пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 642 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;

253 человека в возрасте от 18 до 84 лет;

пять девочек от пяти до 17 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 46 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Деснянском районе — 96;

Соломенском районе — 95;

Оболонском районе — 94.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус смогли преодолеть 11 тыс. 304 жителей столицы.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает бить все рекорды, в связи с чем нагрузка на систему здравоохранения критически возросла. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, врачи инфекционисты работают без выходных и практически круглосуточно, поэтому их может «не хватить».