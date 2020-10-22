Голова судової адміністрації Холоднюк подав у відставку, фото — УП

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Очільник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Відповідно до процедури, його заяву має розглянути Вища рада правосуддя. За даними «Судово-юридичної газети», заяву Холоднюка Вища рада правосуддя розгляне 29 жовтня.

Раніше Вищий антикорсуд відсторонив на два місяці Холоднюка у межах справи про плівки ОАСК. За версією слідства, голова ОАСКу Павло Вовк на вимогу Холоднюка заблокував проведення конкурсу на нового голову ДСА.

Натомість на прохання Вовка керівник ДСА оголосив конкурс на нових членів ВККС, які, як стверджує слідство, були підконтрольні очільнику ОАСК.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд відклав засідання про обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду міста Києва Вовку.

НАБУ влітку оприлюднило записи розмов з суддями ОАСК, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.