Кличко. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n145436-yak-dopomagatymut-bezhatchenkam-uzymku-dopoviv-klychko.html

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Віталій Кличко, мер столиці, заявив, що столична влада допомагатиме безхатченкам взимку. З початку грудня і до квітня наступного року безхатченків будуть забезпечувати харчуванням, теплими речами і взуттям, а також санітарно-гігієнічними засобами.

Для цього вже створили міський оперативний штаб. Про це мер столиці заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

За його словами, такі штаби для допомоги безхатькам у зимовий період сформують також у кожному районі міста. Штаб буде функціонувати за допомогою благодійних внесків та гуманітарної допомоги фондів та фізичних осіб.

Окрім цього, міський голова пообіцяв, що на базі Будинку соціального піклування, що є нічним притулком для безхатченків, створять спеціальні виїзні бригади. Вони регулярно будуть здійснювати соціальне патрулювання.

Міський голова заявив, що якщо зима буде холодною, то у нічному притулку збільшать кількість місць на третину, а також збільшать кількість місць у центрі соціальної реабілітації, де безхатченки можуть проживати постійно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що безхатченкам столична влада пропонує оселятися в будинку соціального піклування, розташованому на вулиці Суздальській. Проживання у ньому «абсолютно безкоштовне». Також, за словами Кличка, місто постійно пропонує таким людям роботу. Крім того, продовжують працювати продовольчі пункти, де годують безхатченків.