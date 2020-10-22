Кличко. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n145436-kak-budut-pomogat-bezdomnym-zimoy-podelilsya-klichko.html

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Виталий Кличко, мэр столицы, заявил, что столичная власть будет помогать бездомным зимой. С начала декабря и до апреля следующего года бездомных будут обеспечивать питанием, теплыми вещами и обувью, а также санитарно-гигиеническими средствами.

Для этого уже создали городской оперативный штаб. Об этом мэр столицы заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

По его словам, такие штабы для помощи бездомным в зимний период сформируют также в каждом районе города. Штаб будет функционировать с помощью благотворительных взносов и гуманитарной помощи фондов и физических лиц.

Кроме этого, мэр пообещал, что на базе Дома социальной заботы, который является ночным приютом для бездомных, создадут специальные выездные бригады. Они регулярно будут осуществлять социальное патрулирование.

Мэр заявил, что если зима будет холодной, то в ночном приюте увеличат количество мест на треть, а также увеличат количество мест в центре социальной реабилитации, где бездомные могут проживать постоянно.

Напомним, ранее мы сообщали, что бездомным столичная власть предлагает селиться в доме социальной опеки, расположенном на улице Суздальской. Проживание в нем «абсолютно бесплатное». Также, по словам Кличко, город постоянно предлагает таким людям работу. Кроме того, продолжат свою работу продовольственные пункты, где кормят бездомных.