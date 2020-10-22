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Маски используются для борьбы с распространением вирусов, фото:

Помогают ли маски в борьбе с коронавирусами, установили японские ученые

22 окт 2020, 13:16
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Маски, которые в последнее время широко используются в рамках карантинных мероприятий, действительно оказались эффективным средством борьбы с распространением человеком вирусов.

К такому выводу пришли ученые из Института медицинских наук Университета Токио, которые провели эксперименты с использованием манекенов и реальных коронавирусов, сообщает телеканал NHK.

Во время лабораторных экспериментов использовали двух манекенов, которых разместили лицом к лицу. Один из них был оснащен функцией выдыхания, во время которой выбрасываются капли с коронавирусом, другой — функцией поглощения воздуха, которая имитирует человеческое дыхание.

В одном из экспериментов исследователи надели маску на манекен, оснащенный функцией вдыхания.

По словам ученых, количество вирусов, которое поглощались манекеном, было снижено на 17% при использовании тканевой и на 47% при использовании обычной хирургической маски. Когда на манекен надели медицинскую маску N95 так, чтобы она плотно прилегала, данное количество вирусов уменьшилось на 79%.

Когда маску надевали на манекен-распространитель вирусов и тканевая, и хирургическая маски привели к снижению получения вирусов другим манекеном без маски более чем на 70%.

В то же время надевание масок на оба манекены не смогло полностью предотвратить передачу вирусов.


По словам ученых, из этого исследования можно сделать два вывода:

  • важно носить маски надлежащим образом;
  • важно понимать, что маски не могут полностью блокировать вирусы.

Напомним, в «Слуге народа» недавно анонсировали новые штрафы за несоблюдение масочного режима.


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