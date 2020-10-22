Маски використовуються для боротьби з поширенням вірусів, фото:

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Маски, які останнім часом широко використовуються в межах карантинних заходів, дійсно виявилися ефективним засобом боротьби з поширенням людиною вірусів.

Такого висновку дійшли учені з Інституту медичних наук Університету Токіо, котрі провели експерименти з використанням манекенів та реальних коронавірусів, повідомляє телеканал NHK.

Під час лабораторних експериментів використовували двох манекенів, котрих розмістили обличчям на обличчя. Один з них був оснащений функцією видихання, під час якої викидаються краплини з коронавірусом, інший — функцією поглинання повітря, яка імітує людське дихання.

В одному з експериментів дослідники наділи маску на манекен, оснащений функцією вдихання.

За словами вчених, кількість вірусів, що поглиналися цим манекеном, було знижено на 17% при використанні тканинної і на 47% при використанні звичайної хірургічної маски. Коли на манекен наділи медичну маску N95 так, щоб вона щільно прилягала, цей кількість вірусів зменшилася на 79%.

Коли маску надягали на манекен-розповсюджувач вірусів, і тканинна, і хірургічна маски привели до зниження отримання вірусів іншим манекеном без маски на понад 70%.

Водночас надягання масок на обидва манекени не змогло повністю запобігти передачі вірусів.

За словами учених, з цього дослідження можна зробити два висновки:

важливо носити маски належним чином;

важливо розуміти, що маски не можуть повністю блокувати віруси.

Нагадаємо, у «Слузі народу» нещодавно анонсували нові штрафи за недотримання маскового режиму.