Маски. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145214-pandemiya-covid-19-lyashko-rozbyv-feyky-pro-nosinnya-masok.html

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Носіння медичних масок під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 не впливає негативно на здоров’я людей. Однак через фейки люди не хочуть носити маски, що значно поширює інфікування українців коронавірусом.

Зокрема медичні маски не перешкоджають потраплянню кисню в організм людини. Про це на брифінгу 16 жовтня заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, дослідження показали, що негативу для здоров’я від носіння маски не зафіксовано навіть у людей з хронічними захворюваннями легень.

Сьогодні поширюється досить велика кількість фейків, які призводять до того, що значно поширюються контакти, значно поширюється інфікування серед людей. Скарги на задишку або брак повітря можуть бути, але вони мають суб'єктивний характер, бо показники насиченості крові киснем не змінюються, — уточнив Ляшко.

Він також додав, що всім людям потрібно носити маски у громадських місцях, у транспорті, аби потурбуватися про осіб з хронічними хворобами. Коронавірус може бути для них смертельно небезпечним.

Як зауважив Ляшко, маска зменшує не тільки імовірність потрапляння в організм, а й кількість вірусу, який проникає. Від цього залежить важкість перебігу коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися. За минулу добу, 15 жовтня, вірус виявили у 5 тис. 992 громадян.