Маски. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145214-pandemiya-covid-19-lyashko-razbil-feyki-o-noshenii-masok.html

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Ношение медицинских масок во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 отрицательно не влияет на здоровье людей. Однако из-за фейков люди не хотят носить маски, что значительно расширяет инфицирование украинцев коронавирусом.

В том числе медицинские маски не препятствуют попаданию кислорода в организм человека. Об этом на брифинге 16 октября заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, исследования показали, что негатива для здоровья из-за ношения маски не зафиксировано даже у людей с хроническими заболеваниями легких.

Сегодня распространяется достаточно большое количество фейков, которые приводят к тому, что значительно распространяются контакты, значительно распространяется инфицирование среди людей. Жалобы на одышку или недостаток воздуха могут быть, но они носят субъективный характер, так как показатели насыщенности крови кислородом не меняются, — уточнил Ляшко.

Он также добавил, что всем людям нужно носить маски в общественных местах, в транспорте, чтобы позаботиться о лицах с хроническими болезнями. Коронавирус может быть для них смертельно опасным.

Как отметил Ляшко, маска уменьшает не только вероятность попадания в организм, но и количество вируса, который проникает. От этого зависит тяжесть течения коронавирусной болезни.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает распространяться. За минувшие сутки, 15 октября, вирус был обнаружен у 5 тыс. 992 граждан.