Тихановська приїде в Україну

https://racurs.ua/ua/n145213-tyhanovska-pryyide-v-ukrayinu.html

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Світлана Тихановська збирається найближчим часом завітати до Києва. Білоруська опозиціонерка подякувала Україні за підтримку санкцій Європейського Союзу проти низки чиновників Олександра Лукашенка.

Про це Тихановська заявила в інтерв’ю білоруській службі «Радыё Свабода».

Політик висловила слова вдячності міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, а також заявила про намір вибудувати тісні партнерські взаємини з Україною, яка для Білорусі є «близькою історично та культурно».

Ми дуже раді, що Україна зайняла сильну позицію щодо Білорусі, особливо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде окремий список, можливо, вони підтримають санкції, запроваджені ЄС. Це явний знак підтримки білоруського народу в боротьбі… На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ви починаєте говорити. Відповідаю: «Ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас», — сказала Тихановська.



За словами опозиціонерки, відвідати Київ вона планує після місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня.

Водночас, нагадаємо, що підконтрольний Лукашенку слідчий комітет підтвердив розшук Тихановскої. Зокрема, їй та іншим опозиціонерам із «Координаційної ради» інкримінують «вчинення дій, спрямованих на дестабілізацію соціально-політичної, економічної та інформаційної обстановки в країні, заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі». Тихановска оголошена в міждержавний розшук «за заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі, вчинені з використанням ЗМІ та Інтернету».