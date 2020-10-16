Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм — про томос і ПЦУ не говорили, фото — ОП

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Глава держави 16 жовтня перебуває із офіційним візитом у Туреччині.

Разом із дружиною Оленою Зеленською президент побував на молебні за Україну та оглянув патріарший храм Святого Георгія.

Під час розмови із Варфоломієм Зеленський подякував йому «за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і всю підтримку, яку патріарх надає Україні».

В офіційному прес-релізі Офісу президента не згадується, чи обговорював Зеленський із Варфоломієм питання наданні томосу Православній церкві України та релігійні питанні в Україні.

Зеленський запросив Варфоломія до України, ймовірно, візит відбудеться до 30-річчя незалежності України у серпні 2021 року.

Натомість сторони обговорили ситуацію на Донбасі і Зеленський запевнив, що до приїзду Варфоломія в Україну Київ далі просунеться на шляху до миру.

Це вже другий візит Зеленського до Вселенського Патріархату. Перший відбувся у серпні 2019 року, коли президент України був у Стамбулі із офіційний візитом. Тоді Зеленський зустрівся з Варфоломієм, який у січні 2019 року надав томос про автокефалію об'єднаній Православній церкві України.

Не обійшлося без інтриги — сторони так і не підписали спільну заяву, як планували напередодні. Зустріч з патріархом була ініціативою саме президента Зеленського, який хотів налагодити добрі стосунки з Константинополем.

Нагадаємо, критики закидають Зеленському поширення принизливих стереотипів та жартів, неприйнятних з позиції громадянина України. Йдеться про порівняння України з порноакторкою, вислови щодо Голодомору, томосу (термос), «ебонітових паличок для „Беркуту“», щоб бити ними учасників Революції гідності.