Зміни клімату могли вбити «паралельні» види людства

Неандертальці. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145211-zminy-klimatu-mogly-vbyty-paralelni-vydy-ludstva.html

Ракурс

«Паралельні» види людства могли існувати раніше, проте були знищені через зміни клімату на планеті. Італійські вчені провели моделювання змін клімату у минулому і з’ясували, що до нас розвивалися різні види людей, яких спіткала смерть через клімат.

Паралельні гілки людства не змогли впоратися з різким похолоданням. Про це йде мова у відповідному дослідженні, повідомляє Naked science.

Італійські вчені з’ясували, що паралельні гілки людства (в тому числі ті, нащадками яких є сучасні люди, наприклад Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus і інші) не змогли пережити різке похолодання.

При цьому неандертальці, які вимерли через зміни клімату, були не дурніші за сапієнсів. Вони виготовляли складні знаряддя праці, використовували вогонь і могли спілкуватися за допомогою членороздільної мови. Окрім того, вони були адаптовані до холодного клімату краще, ніж наші найближчі предки.

Дослідники використовували емулятор клімату, який здатний показувати коливання температури і кількість опадів за останні п’ять мільйонів років. Також дослідники проаналізували базу скам’янілостей, яка охоплювала 2 тис. 754 археологічних об'єкти, щоб зрозуміти, як різні види роду Homo реагували на клімат.

Вченим вдалося встановити, що Homo erectus, Homo heidelbergensis, а також неандертальці перед зникненням втратили значну частину своєї кліматичної ніші без скорочення територіального осередку — найбільш суворим клімат був напередодні остаточного вимирання одного з видів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату могли призвести до зникнення однієї з найсильніших цивілізацій стародавнього світу — Ассирії, центр якої розташовувався на півночі сьогоднішнього Іраку.