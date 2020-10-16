Неандерталец. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145211-izmeneniya-klimata-mogli-ubit-parallelnye-vidy-chelovechestva.html

Ракурс

Параллельные" виды человечества могли существовать ранее, однако были уничтожены из-за изменений климата на планете. Итальянские ученые провели моделирование изменений климата в прошлом и выяснили, что до нас развивались разные виды людей, которых постигла смерть из-за климата.

Параллельные ветви человечества не смогли справиться с резким похолоданием. Об этом идет речь в соответствующем исследовании, сообщает Naked science.

Итальянские ученые выяснили, что параллельные ветви человечества (в том числе те, потомками которых являются современные люди, например Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus и другие) не смогли пережить резкое похолодание.

При этом неандертальцы, которые вымерли из-за изменений климата, были не глупее сапиенсов. Они изготавливали сложные орудия труда, использовали огонь и могли общаться при помощи членораздельной речи. Кроме того, они были адаптированы к холодному климату больше, чем наши ближайшие предки.

Исследователи использовали эмулятор климата, который способен показывать колебание температуры и количество осадков за последние пять миллионов лет. Также исследователи проанализировали базу окаменелостей, которая охватывала 2 тыс. 754 археологических объекта, чтобы понять, как разные виды рода Homo реагировали на климат.

Ученым удалось установить, что Homo erectus, Homo heidelbergensis, а также неандертальцы перед исчезновением потеряли значительную часть своей климатической ниши без сокращения территориального ареала — наиболее суровым климат накануне окончательного вымирания одного из видов.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата могли привести к исчезновению одной из сильнейших цивилизаций древнего мира — Ассирии, центр которой располагался на севере сегодняшнего Ирака.