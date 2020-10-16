Вступительная кампания. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n145209-vstupitelnaya-kampaniya-2021-mon-obnarodovalo-novacii.html

Ракурс

Вступительная кампания в 2021 году состоится в июле, чтобы абитуриенты отдохнули перед началом обучения.

Такие условия приема в высшие учебные заведения утвердило Министерство образования и науки (МОН). Об этом сообщает официальный сайт министерства.

Как сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, из-за распространения коронавируса почти все поступающие смогут подавать заявления на поступление в электронном виде.

Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь сертификат ВНО и документ о полном среднем образовании. Также в МОН планируют разрешить подачу документов на зачисление посредством электронного кабинета. Для этого понадобится электронная подпись.

Кроме того, для поступления останется обязательным ВНО по украинскому языку и литературе. Однако эта норма касается только поступающих на гуманитарные и социальные специальности, на другие можно проходить тестирование только по украинскому языку.

Также МОН ограничило количество заявлений на контракт — всего не более 30. Кроме того, заявления абитуриентов, зачисленных на бюджет, автоматически исключат из остальных предложений за исключением случаев, когда абитуриент хочет их оставить.

Для поступающих в магистратуру станет обязательным единственный вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЕ) для всех специальностей. В 2021 году поступающие смогут использовать результаты ЕВЕ 2020 и 2021 года.

Утвердить обнародовать свои правила приема вузы должны до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года пройдет с 21 мая по 10 июня. Зарегистрироваться на ВНО можно будет с 1 февраля по 5 марта. Пробное ВНО состоится 10 апреля.