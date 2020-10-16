Вступна кампанія. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n145209-vstupna-kampaniya-2021-mon-opryludnylo-novaciyi.html

Ракурс

Вступна кампанія у 2021 році відбудеться в липні, щоб абітурієнти відпочили перед початком навчання.

Такі умови прийому до вищих навчальних закладів затвердило Міністерство освіти та науки (МОН). Про це повідомляє офіційний сайт міністерства.

Як розповів виконувач обов’язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, через поширення коронавірусу майже всі вступники зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді.

Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту. Також у МОН планують дозволити подання документів на зарахування через електронний кабінет. Для цього знадобиться електронний підпис.

Крім того, для вступу залишиться обов’язковим ЗНО з української мови та літератури. Проте ця норма стосується лише вступників на гуманітарні та соціальні спеціальності, на інші можна проходити тестування лише з української мови.

Також МОН обмежило кількість заяв на контракт — загалом не більш ніж 30. Крім того, заяви вступників, які зараховані на бюджет, автоматично виключатимуть з решти пропозиції, за винятком випадків, коли вступник хоче їх залишити.

Для вступників на магістратуру стане обов’язковим єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) для всіх спеціальностей. У 2021 році вступники зможуть використовувати результати ЄВІ 2020 та 2021 року.

Затвердити та оприлюднити свої правила прийому виші мають до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року триватиме з 21 травня до 10 червня. Зареєструватись на ЗНО можна буде з 1 лютого по 5 березня. Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.