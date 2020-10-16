Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем — о томосе и ПЦУ ни говорили, фото — ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Глава государства 16 октября находится с официальным визитом в Турции.

Вместе с женой Еленой Зеленской президент побывал на молебне за Украину и осмотрел патриарший храм Святого Георгия.

Во время разговора с Варфоломеем Зеленский поблагодарил его «за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всю поддержку, которую патриарх предоставляет Украине».

В официальном пресс-релизе Офиса президента не упоминается, обсуждал ли Зеленский с Варфоломеем вопрос предоставления томоса Православной церкви Украины в 2019 году и религиозные вопросы в Украине.

Зеленский пригласил Варфоломея в Украину, вероятно, визит состоится к 30-летию независимости Украины в августе 2021 года.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и Зеленский заверил, что до приезда Варфоломея в Украину Киев еще дальше продвинется на пути к миру.

Это уже второй визит Зеленского во Вселенский патриархат. Первый состоялся в августе 2019 года, когда президент Украины был в Стамбуле с официальным визитом. Тогда Зеленский встретился с Варфоломеем, который в январе 2019 года предоставил томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Тогда не обошлось без интриги — стороны так и не подписали совместное заявление, как планировали накануне. Встреча с патриархом была инициативой именно президента Зеленского, который хотел наладить хорошие отношения с Константинополем.

Напомним, критики обвиняют Зеленского в распространение унизительных стереотипов и шуток, неприемлемых с точки зрения гражданина Украины. Речь идет о сравнении Украины с порноактрисой, высказываниях о Голодоморе, томосе (термос), «эбонитовых палочек для „Беркута“», чтобы бить ими участников Революции достоинства.