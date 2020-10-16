Тихановская приедет в Украину

https://racurs.ua/n145213-tihanovskaya-priedet-v-ukrainu.html

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Светлана Тихановская собирается в ближайшее время посетить Киев. Белорусская оппозиционерка поблагодарила Украину за поддержку санкций Европейского Союза против ряда чиновников Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская заявила в интервью белорусской службе «Радыё Свабода».

Политик выразила слова благодарности министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, а также рассказала о намерении построить тесные партнерские отношения с Украиной, которая для Беларуси является «близкой исторически и культурно».

Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет отдельный список, возможно, они поддержат санкции, введенные ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе… На Западе меня часто спрашивают, понимают ли россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Отвечаю: «Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас», — сказала Тихановская.



По словам оппозиционерки, посетить Киев она планирует после местных выборов, запланированных на 25 октября.

Напомним, что подконтрольный Лукашенку следственный комитет подтвердил розыск Тихановской. В частности, ей и другим оппозиционерам из «Координационного совета» инкриминируют «совершение действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси». Тихановская объявлена в межгосударственный розыск «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, совершенным с использованием СМИ и Интернета».