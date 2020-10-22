На Ровенщине обнаружили схрон с гранатами и взрывчаткой, фото: СБУ

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Ракурс

На Ровенщине правоохранители обнаружили замаскированный схрон с арсеналом гранат и взрывчатки.

Опасные предметы были спрятаны в лесополосе в тайнике вблизи поселка Старое Село Рокитновского района, сообщает пресс-центр СБУ.

В схроне обнаружили:

четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;

2 кг пластида;

0,5 кг тротила;

самодельное взрывное устройство;

12 гранат Ф-1 с запалами;

почти 1 тыс. патронов различного калибра.

Изъятые оружие, взрывчатку и боеприпасы передали на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Правоохранители устанавливают причастных лиц, также проверяется возможность нелегальной переправки изъятых боевых средств из района проведения операции Объединенных сил (ООС).

Напомним, осенью прошлого года в Ровенской области правоохранители обнаружили тайник с гранатами и гранатометом, обустроенный в одном из заброшенных домов.