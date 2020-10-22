Те же гости в тот же дом — Зеленский, как и предшественники, дал интервью избранным телеканалам, фото — Ю.Мендель

https://racurs.ua/n145440-te-je-gosti-v-tot-je-dom-zelenskiy-kak-i-predshestvenniki-dal-intervu-izbrannym-telekanalam.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью четырем телеканалам.

Такой формат общения со СМИ — интервью нескольким избранным каналам — выбирали ранее предшественники Зеленского — Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Петр Порошенко.

Разговор покажут по четырем общенациональным каналам в прайм-тайм 22 октября.

Зеленский дал интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам. В эфире канала «Украина» президент появится в 18.00, «1+1» — в 18.00, ICTV — в 20.20, «Интер» — в 23.00.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Фейсбук похвасталась тем, что интервью является «открытым» и «без ограничений и цензуры».

Интервью открыто, почти без планирования, без ограничений или цензуры. Фактически оно стало самым открытым интервью президента Украины, — заявила Мендель.

Она отметила «динамику и эмоциональность разговора», а также то, что интервьюеры «ставили уточнения и новые вопросы», а Зеленский был «истинным до последней капли», но объяснял ситуацию «столько, сколько нужно».

Мендель анонсировала одну из тем интервью. Зеленский убеждал, что реинтеграция Донбасса без создания там свободной экономической зоны невозможна. Напомним, что вопрос о СЭЗ на Донбассе есть в перечне пяти вопросов, которые президент вынес на всенародный опрос в день выборов 25 октября.