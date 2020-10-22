Володимир Зеленський 22 жовтня приїхав на Волинь, фото: «Волинські новини»

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 22 жовтня, перебуває з візитом у Волинській області.

Прилетівши до області літаком, Зеленський пересів на вертоліт та полетів до села Вербка Ковельського району, щоб проінспектувати відремонтовану школу, повідомляє агентство «Волинські новини».

Зазначається, що ЗМІ про візит Зеленського не повідомляли та не запрошували на подію журналістів, посилаючись на обмеження «помаранчевої» карантинної зони.

Тому місцеві жителі та журналісти чекали президента під воротами закладу. Місцеві жителі принесли Зеленському гарбуза та згадку про одну з обіцянок часів президентських виборів — плакат з фразою «Приїхав за голосами? Де зарплати $4000?».

Двом з присутніх місцевих жителів вдалося коротко поспілкуватися із Зеленським — йому розповіли про проблеми інституту раку та відсутність дорожнього покриття до школи-довгобуду в селі Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області.

Після цього Зеленський у супроводі кортежу покинув територію. Сьогодні також має відбутися його зустріч з головами ОТГ та інспекція дороги.

Разом із Зеленським на Волинь приїхали очільник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Це вже другий візит Зеленського на Волинь за два місяці.

Нагадаємо, під час минулого візиту Зеленського на Волинь військові розташованої в Луцьку 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації пляшками вигрібали воду з калюж.