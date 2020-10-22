Коронавірус у Європі — Чехія та Ірландія оголосили повторний локдаун, Рим — комендантську годину

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Коронавірус в Європі знову закриває економіку та громадські місця. Масові обмеження на пересування жителів своїх країн, не кажучи вже про закритість кордонів, сьогодні запровадили у Чехії та Ірландії.

Закрито непродовольчі магазини, людям заборонено залишати будинки без гострої необхідності, скасовані масові заходи. В Ірландії рішення прийняли на тлі добового приросту в 1,1 тис. пацієнтів.

Влада не чекала, поки хвиля стане справжнім цунамі з огляду на ситуацію у Великій Британії, де 21 жовтня повідомили про 26,6 тис. нових хворих.

У Чехії ситуація гірша: майже 15 тис. нових випадків на добу. Коронавірус виявили в очільника кризового штабу Яна Гамачека, який також займає посади віце-прем'єра країни і міністра внутрішніх справ.

Чеська влада заявила, що в умовах такої ж динаміки зростання система охорони здоров’я може впасти вже через три тижні.

У Римі та всьому столичному регіоні Лаціо з 23 жовтня запроваджують комендантську годину. Вона діятиме місяць з 00.00 до 5 години ранку. У цей час громадянам буде заборонено перебувати надворі, а право на виняток матимуть лише окремі категорії громадян — ті, хто їде на роботу або з роботи, а також у разі невідкладних обставин.

Популярні місця зібрання людей закриватимуть вже з 18.00. З наступного тижня школи мають перевести 50% учнів на дистанційне навчання, а університети — 75% студентів. Роботу магазинів наразі не обмежують.

Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом. 21 жовтня кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні з початку епідемії досягла 1 млн 5 тис. 295.

У світі 21 жовтня зафіксували новий рекорд захворюваності — 437,4 тис. Трійку лідерів склали США (63,6 тис.), Індія (56 тис.) і Велика Британія (26,6 тис.). Втім, Франція вчора мала лише на 12 пацієнтів менше, ніж на Туманному Альбіоні. У Німеччині та Польщі понад 10 тис. нових випадків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через пандемію коронавірусу. Париж ще раніше ввів таке обмеження терміном на один місяць.