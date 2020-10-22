Деменция. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145406-kak-protivostoyat-starcheskoy-demencii-sovety-psihiatra.html

Ракурс

Противостоять старческой деменции или хотя бы замедлить ее разрушительное действие можно. Родственники обычно просто просят у психиатра таблетку, но сами ничего не делают для того, чтобы остановить процесс нарушения памяти.

«А делать нужно. И самое главное, делать нужно очень простые вещи», — рассказала в интервью «Ракурсу» врач-психиатр Ирина Пинчук. Например, по ее словам, вечером после работы во время приготовления ужина дочь должна вовлекать маму в этот процесс, просить ее помочь. И главное — постоянно нужно проговаривать все действия. То же самое утром, во время обычных процедур.

«Отец вас не помнит? А вы когда фото вместе смотрели в последний раз? У человека происходит нарушение памяти, помогите ему приостановить этот процесс путем постоянных тренировок. Давайте ему возможность вспоминать, не забывать. И постоянно надо все действия проговаривать, общаться с человеком и, конечно, вовлекать во все активные действия», — советует психиатр.

«Мы не умеем замечать мелочей, мы не считаем это важным и значимым. Мы привыкли видеть проблему в целом, масштабно, и хотим решить ее прямо сейчас и с помощью медикаментов, назначенных врачом. Мы не видим собственной роли в разрешении ситуации. А нам бы спуститься немного на землю и заняться кропотливо обыденными вещами. Думать о простом, делать элементарное, останавливаться на деталях. Потому что именно эти детали имеют огромное влияние на течение заболевания и приостанавливают уже возникшие изменения», — говорит врач.