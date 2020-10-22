Деменція. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145406-yak-protystoyaty-starechiy-demenciyi-porady-psyhiatra.html

Ракурс

Протистояти старечій деменції або хоча б сповільнити її руйнівну дію можна. Родичі зазвичай просять у психіатра таблетку, але самі нічого не роблять для того, щоб зупинити процес порушення пам’яті.

«А робити потрібно. І найголовніше, робити потрібно дуже прості речі», — розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» лікарка-психіатр Ірина Пінчук. Наприклад, за її словами, ввечері після роботи під час приготування вечері дочка повинна залучати мати до цього процесу, просити допомогти. І головне — постійно треба промовляти всі дії. Те ж саме зранку, під час звичайних процедур.

«Батько вас не пам’ятає? А ви коли фото разом дивилися востаннє? У людини відбувається порушення пам’яті, допоможіть їй призупинити цей процес шляхом постійних тренувань. Давайте їй можливість згадувати, не забувати. І постійно треба всі дії промовляти, спілкуватися з людиною і, звичайно, залучати в усі активні дії», — радить психіатр.

«Ми не вміємо помічати дрібниць, ми не вважаємо це за важливе і значуще. Ми звикли бачити проблему загалом, масштабно, і хочемо розв’язати цю проблему просто зараз і за допомогою медикаментів, призначених лікарем. Ми не бачимо власної ролі у розв’язанні ситуації. А нам би спуститися трохи на землю і зайнятися ретельно буденними речами. Думати про просте, робити елементарне, зупинятися на деталях. Тому що саме ці деталі мають величезний вплив на перебіг захворювання і припиняють зміни, які вже виникли», — каже лікарка.