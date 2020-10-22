Космічний центр НАТО створять на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині

Космічний центр НАТО створять на авіабазі «Рамштайн». Фото: topwar.ru

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Новий космічний командний центр побудують у Німеччині на авіабазі «Рамштайн».

Міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу погодилися створити такий центр. Завдяки такому центру можна буде координувати космічну діяльність союзників, підтримувати місії та операції НАТО з космосу й захищати космічні системи шляхом обміну інформацією про потенційні загрози. Про це 22 жовтня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції після зустрічі міністрів, передає «Європейська правда».

Навігація, мобільні телефони, військові комунікації та інші активності на Землі залежать від можливостей в космосі. Тому нам потрібно забезпечити надійну систему в космосі, — заявив він.

Також глава НАТО зізнався, що альянс хвилює розвиток Китаю та Росію, оскільки вони «можуть засліпити супутники, що може зашкодити цивільним і військовим зв’язкам».

Як відомо, база Військово-повітряних сил США «Рамштайн» — найбільша повітряна база США у Європі. Тут розташоване командування американських Повітряних сил у Європі та союзне Повітряне командування НАТО.

Нагадаємо, у Пентагоні заявляли, що американських військовослужбовців командування Збройних сил США хоче відправити у космос для виконання певних завдань.