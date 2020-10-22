Космический центр НАТО создадут на авиабазе «Рамштайн» в Германии

Космический центр НАТО создадут на авиабазе «Рамштайн». Фото: topwar.ru

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Новый космический командный центр построят в Германии на авиабазе «Рамштайн».

Министры обороны стран Североатлантического альянса согласились создать такой центр. Благодаря такому центру можно будет координировать космическую деятельность союзников, поддерживать миссии и операции НАТО из космоса и защищать космические системы путем обмена информацией о потенциальных угрозах. Об этом 22 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи министров, передает «Европейская правда».

Навигация, мобильные телефоны, военные коммуникации и другие активности на Земле зависят от возможностей в космосе. Поэтому нам нужно обеспечить надежную систему в космосе, — заявил он.

Также глава НАТО признался, что альянс волнует развитие Китая и России, поскольку они «могут ослепить спутники, что может нанести ущерб гражданским и военным связям».

Как известно, база Военно-воздушных сил США «Рамштайн» — крупнейшая воздушная база США в Европе. Здесь расположено командование американских Воздушных сил в Европе и союзное Воздушное командование НАТО.

Напомним, в Пентагоне заявляли, что американских военнослужащих командование Вооруженных сил США хочет отправить в космос для выполнения определенных задач.