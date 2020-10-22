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Ракурс
Владимир Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Фото: president.gov.ua

Головы могут полететь — Зеленский не исключил возможности изменений в Кабмине и допустил самороспуск Рады

22 окт 2020, 20:05
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Отставок в Кабинете министров Украины не исключает президент Владимир Зеленский.

В ближайшем будущем глава государства оценит достигнутые отдельными министерствами результаты. Министрам, которые показали слабые результаты работы, придется уйти с должностей. Об этом Зеленский заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

Головы могут полететь. Это правда. Но не из-за того, что кто-то из депутатов имеет плохие отношения с тем или иным министром. В ближайшее время мы посмотрим на результаты вместе с премьером и действительно кого-то может не быть, — заверил он.

Кроме того, украинский лидер допустил самороспуск Верховной Рады. Зеленский не исключил, что возможен самороспуск парламента в случае принятия закона о пожизненном заключении коррупционеров.


Может быть такой вариант. Если самораспустится Рада, то будет новая Рада, — ответил он журналисту.

Напомним, Офис президента может обновиться уже в ближайшие недели. СМИ сообщили, что на Банковой обсуждают возможность увольнения близкого друга семьи Зеленского — Сергея Трофимова.

Источник: Ракурс


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