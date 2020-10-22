Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським телеканалам. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145461-golovy-mojut-poletity-zelenskyy-ne-vykluchyv-mojlyvosti-zmin-v-kabmini-ta-dopustyv-samorozpusk.html

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Відставок у Кабінеті міністрів України не виключає президент Володимир Зеленський.

У найближчому майбутньому глава держави оцінить досягнуті окремими міністерствами результати. Міністрам, які показали слабкі результати роботи, доведеться піти з посад. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

Голови можуть полетіти. Це правда. Але не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимось на результати разом з прем'єром і дійсно когось може не бути, — запевнив він.

Крім того, український лідер допустив саморозпуск Верховної Ради. Зеленський не виключив, що існує саморозпуск парламенту у разі ухвалення закону про довічне ув’язнення корупціонерам.

Може бути такий варіант. Якщо саморозпуститься Рада, то буде нова Рада, — відповів він журналістові.

Нагадаємо, Офіс президента може оновитися вже у найближчі тижні. ЗМІ повідомили, що на Банковій обговорюють можливість звільнення близького друга родини Зеленського — Сергія Трофімова.