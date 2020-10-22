Зеленський заявив про неможливість України прожити без кредитів Заходу. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145460-zelenskyy-zayavyv-pro-nemojlyvist-ukrayiny-projyty-bez-zahidnyh-kredytiv.html

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Українська економіка не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій, впевнений президент Володимир Зеленський.

Оскільки Україна не проживе без таких позичок, то співпраця із Міжнародним валютним фондом продовжується. Про це глава держави заявив в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам.

Ми без західних грошей прожити не можемо. Економіка побудована таким чином і так довго вибудовувалася. Люди повинні про це знати, — зазначив Зеленський.

Президент переконує, що на його думку, Україна виконала всі умови для отримання другого траншу за новою програмою співпраці з МВФ. При цьому Зеленський стверджує, що всередині країни та поза межами держави є люди, які працюють проти України та її інтересів.

Раніше в Міжнародному валютному фонді заявляли, що, що відновлення української економіки від наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, може затягнутися до 2024 року.

Нагадаємо, у вересні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що всі заплановані на 2020 рік транші МВФ будуть отримані до кінця поточного року, оскільки Україна виконує усі взяті на себе зобов’язання у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By.