Кабмін змінив керівника Держмитниці. Фото: comments.ua

https://racurs.ua/ua/n145459-kabmin-zminyv-kerivnyka-derjmytslujby-scho-pro-nogo-vidomo-foto.html

Ракурс

Державна митна служба України отримала нового керівника.

Кабмін на сьогоднішньому позачерговому засіданні звільнив з посади виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського та призначив замість нього Євгена Єнтіса. В уряді наголосили, що рішення про зміну керівника митної служби пов’язане з реформуванням митниці і майбутньою зміною кадрового складу. Про це 22 жовтня повідомляє урядовий портал.

Керівництво уряду впевнене, що це кадрове рішення необхідний крок для очищення всього керівного складу митниці, аж до начальників регіонального рівня.

Як відомо, Євген Єнтіс раніше працював заступником голови митниці з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він приєднався до команди колишнього глави Держмитниці Максима Нефьодова в 2019 році, а до того працював в ДП «Прозорро».

У Державній митній службі зазначили, що Андрій Павловський добровільно покинув посаду виконувача обов’язків. Митники подякували йому за роботу у важкий час.

Крім того, на позачерговому засіданні уряду були ухвалені кадрові рішення в органах галузі містобудування. Кабмін відсторонив Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади керівника Державної сервісної служби містобудування України. А розпорядження про тимчасове виконання обов’язків очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком було визнано таким, що втратило чинність.

Нагадаємо, нова митниця офіційно розпочала роботу в Україні 10 грудня 2019 року. В уряді тоді заявили, що з лав Державної митної служби були виключені 500 «сумнівних» керівників, а кількість митниць скоротили з 26 до 16.