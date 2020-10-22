Санкції проти Росії розширено, фото: Delo.ua

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Євросоюз розширив санкції проти Росії.

Причиною цього рішення стала здійснена у квітні та травні 2015 року кібератака проти німецького Бундестагу (парламенту). Повідомлення про це розміщене на сайті Ради Європейського союзу.

У повідомленні зазначається, що ця кібератака на кілька днів вплинула на здатність німецького парламенту працювати. Тоді було вкрадено значну кількість даних та постраждали електронні скриньки кількох членів парламенту, серед яких і канцлер Ангела Меркель.

Санкції поширюються на двох осіб — керівника Головного розвідувального управління (ГРУ) Ігоря Костюкова та офіцера військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ РФ. В ЄС вважають, що вони безпосередньо брали участь у здійсненні кібератак.

Також під санкції потрапив і сам 85-го Головний центр спеціальних служб ГРУ.

Санкції передбачають:

заборону на виїзд і заморожування активів фізичних осіб;

заморожування активів організацій.

Особам і структурам ЄС заборонено надавати кошти тим, хто потрапив у санкційний список.

У МЗС РФ раніше запевняли, що російські спецслужби непричетні до цієї кібератаки.

Нагадаємо, Євросоюз нещодавно продовжив санкції, запроваджені щодо Росії через отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері.