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Ракурс
Санкции против России расширены, фото: Delo.ua

Антироссийские санкции расширил Евросоюз из-за кибератаки на Германию

22 окт 2020, 18:59
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Евросоюз расширил санкции против России.

Причиной этого решения стала осуществленная ​​в апреле и мае 2015 года кибератака против немецкого Бундестага (парламента). Сообщение об этом размещено на сайте Совета Европейского союза.

В сообщении отмечается, что эта кибератака на несколько дней повлияла на способность немецкого парламента работать. Тогда было украдено значительное количество данных и пострадали электронные ящики нескольких членов парламента, среди которых и канцлер Ангела Меркель.

Санкции распространяются на двоих лиц — руководителя Главного разведывательного управления (ГРУ) Игоря Костюкова и офицера военной разведки 85-го Главного центра специальных служб ГРУ РФ. В ЕС считают, что они непосредственно участвовали в осуществлении кибератак.

Также под санкции попал и сам 85-го Главный центр специальных служб ГРУ.

Санкции предусматривают:

  • запрет на выезд и замораживание активов физических лиц;
  • замораживание активов организаций.

Лицам и структурам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто попал в санкционный список.


В МИД РФ ранее уверяли, что российские спецслужбы не причастны к этой кибератаке.

Напомним, Евросоюз недавно продлил санкции, введенные в отношении России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Источник: Ракурс


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