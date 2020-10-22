Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n145457-neobhodimost-vvedeniya-svobodnoy-ekonomicheskoy-zony-na-donbasse-obyasnil-zelenskiy.html

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Свободная экономическая зона (СЭЗ) на Донбассе поможет привлечь инвестиции в регион и завершить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что введение СЭЗ на Донбассе — это важнейший шаг для завершения войны. Об этом глава государства заявил в интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, передает 22 октября пресс-служба Офиса президента.

У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше, — отметил Зеленский.

По словам президента, уже сейчас в Донецкой и Луганской областях реализуют важные инфраструктурные проекты. При этом глава государства соглашается, что инвесторов беспокоит вопрос безопасности в регионе.

Зеленский подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ввести СЭЗ там можно будет лишь после деоккупации и взятия границы под полный контроль.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что введение свободной экономической зоны на Донбассе ускорит восстановление территорий и поможет развить инфраструктуру, а также создаст новые рабочие места.