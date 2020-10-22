Ученые установили причины ускорения развития человеческой цивилизации, фото: «Стихи.ру»

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Ученые установили, что именно заставило людей начать активно усложнять орудия труда после 700 тыс. лет стагнации в этой сфере.

Каменные ручные топоры, после появления около 1,2 млн лет назад на территории современной Кении, стали важным универсальным инструментом и с тех пор хранились более-менее неизменными около 700 тыс. лет. Однако около 320 тыс. лет назад инструменты резко меняются, сообщает издание Science.

Причины этого явления долгое время оставались неизвестными. Дело в том, что масштабная эрозия, которая наблюдалась в этом регионе в период от 500 тыс. до 320 тем. лет назад уничтожила археологические памятники.

И когда окаменелости и инструменты снова появляются в конце этого периода, ситуация с орудиями труда кардинально меняется — люди применяют меньшие, портативные и более точные обсидиановые лезвия, которые также можно было крепить к дереву, создавая копья и снаряды.

Несколько лет назад в этом районе во время буровых работ удалось получить образцы пород, которые рассказали об условиях в регионе в течение последнего миллиона лет.

Теперь ученые знают, что около 400 тыс. лет назад тектоническая активность спровоцировала длительный период нестабильности ландшафтов в районе Восточно-Африканской рифтовой долины.

В результате начала меняться растительность и фауна региона — травоядные вымирали, их место занимали более мелкие млекопитающие с более разнообразным рационом. Поэтому людям нужно было реагировать на эти изменения и совершенствовать свои орудия.

Также людям пришлось налаживать обмен необходимыми материалами, такими как обсидиан, поскольку их месторождения были не повсюду. Одновременно в это время наблюдается и появление символики на орудиях труда.

В результате около 320 тыс. лет назад завершается ранний каменный век и наступает время более развитых культур среднего палеолита.

Напомним, самый древний лук Евразии недавно обнаружили в неожиданной точке континента.