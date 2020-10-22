Учені встановили причини прискорення розвитку людської цивілізації, фото: «Стихи.ру»

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Учені встановили, що саме змусило людей почати активно ускладнювати знаряддя праці після 700 тис. років стагнації у цій сфері.

Кам’яні ручні сокири, після появи близько 1,2 млн років тому на території сучасної Кенії, стали важливим універсальним інструментом і відтоді зберігалися більш-менш незмінними близько 700 тис. років. Проте близько 320 тис. років тому інструменти різко змінюються, повідомляє видання Science.

Причини цього явища тривалий час залишалися невідомими. Річ у тім, що масштабна ерозія, яка спостерігалася в цьому регіоні в період від 500 тис. до 320 тим. років тому знищила археологічні пам’ятки.

І коли скам’янілості та інструменти знову з’являються наприкінці цього періоду, ситуація зі знаряддями праці кардинально змінюється — люди застосовують менші, портативні та більш точніші обсидіанові леза, котрі також можна було кріпити до дерева, створюючи списи та снаряди.

Кілька років тому в цьому районі під час бурових робіт вдалося отримати зразки порід, які розповіли про умови в регіоні впродовж останнього мільйона років.

Тепер учені знають, що близько 400 тис. років тому тектонічна активність спровокувала тривалий період нестабільності ландшафтів в районі Східно-Африканської рифтової долини.

В результаті почала змінюватися рослинність та фауна регіону — травоїдні вимирали, їх місце займали більш дрібні ссавці з більш різноманітним раціоном. Тож людям потрібно було реагувати на ці зміни та удосконалювати свої знаряддя.

Також людям довелося налагоджувати обмін необхідними матеріалами, такими як обсидіан, оскільки їхні родовища були не повсюди. Одночасно в цей час спостерігається і поява символіки на знаряддях праці.

В результаті близько 320 тис. років тому завершується ранній кам’яний вік і настає час більш розвинутих культур середнього палеоліту.

Нагадаємо, найстаріший лук Євразії нещодавно виявили в несподіваній точці континенту.