Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145457-neobhidnist-zaprovadjennya-vilnoyi-ekonomichnoyi-zony-na-donbasi-poyasnyv-zelenskyy.html

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Вільна економічна зона (ВЕЗ) на Донбасі допоможе залучити інвестиції у регіон та завершити війну.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що введення ВЕЗ на Донбасі — це найважливіший крок для завершення війни. Про це глава держави заявив в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, передає 22 жовтня прес-служба Офісу президента.

У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще, — зазначив Зеленський.

За словами президента, вже зараз в Донецькій та Луганській областях реалізують важливі інфраструктурні проекти. При цьому глава держави погоджується, що інвесторів турбує безпекове питання в регіоні.

Зеленський наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ввести ВЕЗ там можна буде лише після деокупації та взяття кордону під повний контроль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що введення вільної економічної зони на Донбасі прискорить відновлення територій та допоможе розбудувати інфраструктуру, а також створить нові робочі місця.