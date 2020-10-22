Кабмин сменил руководителя Гостаможни. Фото: comments.ua

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Государственная таможенная служба Украины получила нового руководителя.

Кабмин на сегодняшнем внеочередном заседании уволил с должности исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил вместо него Евгения Ендиса. В правительстве отметили, что решение о смене руководителя Таможенной службы связано с реформированием таможни и будущей сменой кадрового состава. Об этом 22 октября сообщает правительственный портал.

Руководство правительства уверено, что это кадровое решение необходимый шаг для очистки всего руководящего состава таможни, вплоть до начальников регионального уровня.

Как известно, Евгений Ентис ранее работал заместителем главы таможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Он присоединился к команде бывшего главы Гостаможни Максима Нефедова в 2019 году, а до того работал в ГП «Прозорро».

В Государственной таможенной службе отметили, что Андрей Павловский добровольно покинул должность исполняющего обязанности. Таможенники поблагодарили его за работу в трудное время.

Кроме того, на внеочередном заседании правительства были приняты кадровые решения в органах области градостроительства. Кабмин отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности руководителя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. А распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко было признано утратившим силу.

Напомним, новая таможня официально начала работу в Украине 10 декабря 2019 года. В правительстве тогда заявили, что из рядов Государственной таможенной службы были исключены 500 «сомнительных» руководителей, а количество таможен сократили с 26 до 16.